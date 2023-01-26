Зеленский назвал регионы с самой сложной ситуацией в энергосистеме после удара

Россияне 26 января нанесли очередную массированную ракетную атаку по Украине. Поэтому ситуация в энергетике усложнилась. Президент Владимир Зеленский рассказал, где действуют самые большие ограничения.

Президент в традиционном обращении рассказал, что провел сегодня оперативные совещания по ситуации в энергетике. Говорили об имеющихся дефицитах и восстановлении после ударов террористов.

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Где самая сложная ситуация

Ремонтники работают во всех точках, где были попадания. В настоящее время ограничение поставок электричества есть в большинстве регионов. По словам Зеленского, самая сложная ситуация:

в Одесской области,

Львовской,

Винницкой,

Киевской,

Сумской,

Полтавской.

Энергетики и коммунальщики будут делать все для стабилизации энергосистемы, а также для того, чтобы восстановить генерацию и технические возможности снабжения.

Обращение Зеленского: смотрите видео

После ракетной атаки в Киеве и Днепре действовали экстренные отключения света. Столица впоследствии вернулась в плановые отключения. На одном из энергообъектов в Днепропетровской области уничтожено основное высоковольтное оборудование, попадание на Киевщине и Одесщине.

Отдельно Зеленский поблагодарил Воздушные силы, которые утром и днем обеспечивали защиту Украины от ракет и дронов террористов. Глава государства отметил воинов 96-й Киевской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад.

Однако добавил, что средствами ПВО сложно обеспечить 100% защиты. В частности, когда террористы используют баллистические ракеты. Зеленский констатировал, что в результате попадания ракет ранены и погибли. Он выразил соболезнования их близким и родным.