Во время тревоги россияне попытались снова атаковать Одесчину: ПВО отработала на все 100%

Российские оккупанты 26 января совершили массированную ракетную атаку. А уже после ее завершения еще раз попытались атаковать Одесскую область.

Детали рассказал Максим Марченко – глава Одесской ОВА. Он сообщил, что враг выпустил крылатую ракету. К счастью, ее сбили защитники украинского неба.

Обратите внимание Взрыв в Киеве прогремел во время прямого эфира британского Sky News: видео момента

Враг еще раз пытался совершить ракетный удар по нашей области. Во время очередной вражеской атаки нашими подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная из самолета.

– говорится в сообщении.

Людей призывают оперативно реагировать на уведомление о тревоге. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты.

Одесская область пострадала во время ракетной атаки

Россия 26 января совершила массированную ракетную атаку. Враг выпустил 55 ракет. К счастью, украинские защитники сбили 47 из них. В то же время в ряде областей зафиксировали прилеты.

В частности, пострадали энергообъекты в таких областях:

Киевской;

Одесской;

Днепропетровской.

Жителей Одесчины уже предупредили, что в ближайшие дни в области возможны экстренные отключения. Энергетикам необходимо время, чтобы стабилизировать ситуацию.

В Министерстве энергетики заявили, что враг пытается создать системный сбой в энергосистеме Украины.