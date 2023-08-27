Была очень сложная схема маневров, – Гуменюк о ночной атаке

В ночь на 27 августа россияне атаковали территорию Украины ракетами из стратегических бомбардировщиков. В нескольких областях работала ПВО.

В эфире телемарафона руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, в чем была особенность ночной атаки. По ее словам, враг использовал сложные маневры, передает 24 Канал.

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Какую цель имел враг

В последнее время в ВСУ наблюдают такую тактику россиян, когда они много маневрируют ракетами или ударными дронами. Как объяснила Гуменюк, враг делает это для того, чтобы истощить системы и средства противовоздушной обороны. Эта тактика уже ясна для украинских защитников, но в ночь на 27 августа враг применил очень сложную схему маневрирования.

Сейчас мы наблюдали очень сложную схему маневров. Вероятнее всего, действительно выискивались варианты прокладки маршрутов безопасности для будущих атак, – заявила Гуменюк.

Вместе с тем она подчеркнула, что угроза ракетных обстрелов остается.

Ночная атака ракетами: коротко