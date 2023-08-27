Была очень сложная схема маневров, – Гуменюк о ночной атаке
В ночь на 27 августа россияне атаковали территорию Украины ракетами из стратегических бомбардировщиков. В нескольких областях работала ПВО.
В эфире телемарафона руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, в чем была особенность ночной атаки. По ее словам, враг использовал сложные маневры, передает 24 Канал.
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Какую цель имел враг
В последнее время в ВСУ наблюдают такую тактику россиян, когда они много маневрируют ракетами или ударными дронами. Как объяснила Гуменюк, враг делает это для того, чтобы истощить системы и средства противовоздушной обороны. Эта тактика уже ясна для украинских защитников, но в ночь на 27 августа враг применил очень сложную схему маневрирования.
Сейчас мы наблюдали очень сложную схему маневров. Вероятнее всего, действительно выискивались варианты прокладки маршрутов безопасности для будущих атак, – заявила Гуменюк.
Вместе с тем она подчеркнула, что угроза ракетных обстрелов остается.
Ночная атака ракетами: коротко
- Мониторинговые каналы в ночь на 27 августа сообщали, что в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95 ТС. Около 03:35 в Украине начала звучать воздушная тревога из-за угрозы ракетных обстрелов.
- Впоследствии в воздушных силах подтвердили пуски ракет и заявили, что первые вражеские цели пересекли границу в Сумской области. После этого ракеты начали маневрировать между разными частями Украины.
- Официально местные власти сообщала о работе ПВО в Киевской, Львовской и Черкасской областях. В КМВА предварительно заявили, что в столице обошлось без жертв и разрушений. Информация об уничтожении вражеских ракет будет опубликована впоследствии.
- Ракеты активно маневрировали между разными областями Украины и постоянно меняли направление движения. Очевидно, россияне такими действиями хотят узнать данные о системах и средствах ПВО.
- Отбои воздушной тревоги в Украине начались около 06:24. В Воздушных силах призвали дождаться официальной информации о количестве сбитых целей.