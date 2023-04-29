В пятницу, 28 апреля, враг совершил массированный ракетный удар по территории Украины. Однако ракеты запускали не с ракетоносителей в море, а с бомбардировщиков. Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона объяснила такие действия оккупантов, сообщает 24 Канал.

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Почему оккупанты атаковали ракетами с самолетов

Гуменюк назвала несколько причин того, что оккупанты атаковали территорию Украины со стратегических бомбардировщиков, а не ракетоносителей в море, как это делал враг обычно. Да, помешала погода.

В Черном море снова штормит, 4 – 5 баллов – это мощно для него. Корабельная группировка несколько уменьшилась, но ракетоносители остаются на месте,

– заявила Гуменюк.

По состоянию на утро в Черном море, по словам Гуменюк, осталось 14 кораблей, из которых 2 – ракетоносители. Вечером 28 апреля в акватории было 17 судов.

Также в ОК "Юг" заявили, что максимальное снаряжение оставшихся в море ракетоносителей может достигать 16 "Калибров". Гуменюк подчеркнула, что оккупанты готовы к пускам, но не факт, что они их будут осуществлять. Она не исключает, что враг может избивать ими точечно, а не массированно.

Гуменюк предположила, что это могло быть одной из причин, почему враг не атаковал с моря. Оккупанты могут "экономить" ракеты типа "Калибр", ведь на их изготовление нужно немало ресурсов.

Кроме того, в ОК "Юг" призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь враг коварен и может атаковать в любое время.

Массированная ракетная атака 28 апреля: что известно