У п'ятницю, 28 квітня, ворог здійснив масований ракетний удар по території України. Проте ракети запускали не з ракетоносіїв у морі, а з бомбардувальників. Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила такі дії окупантів, повідомляє 24 Канал.
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Чому окупанти атакували ракетами з літаків
Гуменюк назвала декілька причин того, що окупанти атакували територію України зі стратегічних бомбардувальників, а не ракетоносіїв у морі, як те робив ворог зазвичай. Так, на заваді стала погода.
У Чорному морі знову штормить, 4 – 5 балів – це потужно для нього. Корабельне угруповування дещо зменшилося, але ракетоносії залишаються на місці,
– заявила Гуменюк.
Станом на ранок у Чорному морі, за словами Гуменюк, залишилося 14 кораблів, з яких 2 – ракетоносії. Увечері 28 квітня в акваторії було 17 суден.
Також в ОК "Південь" заявили, що максимальне спорядження ракетоносіїв, які залишилися у морі, може сягати 16 "Калібрів". Гуменюк підкреслила, що окупанти готові до пусків, але не факт, що вони їх будуть здійснювати. Вона не виключає, що ворог може бити ними точково, а не масовано.
Гуменюк припустила, що це також могло бути однією з причин, чому ворог не атакував з моря. Окупанти можуть "економити" ракети типу "Калібр", адже на їх виготовлення треба чимало ресурсів.
Окрім того, в ОК "Південь" закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ворог підступний і може атакувати у будь-який час.
Масована ракетна атака 28 квітня: що відомо
- Вранці 28 квітня росіяни атакували територію України із літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря. Українські сили ППО знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два безпілотники оперативно-тактичного рівня.
- Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Умані, що на Черкащині. Відомо про 23 загиблих, з яких 4 – діти. Рятівники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку.
- Окупанти також влучили у багатоповерхівку у Дніпрі. Від рук росіян загинули 31-річна жінка разом зі своєю 2-річною донькою. Ще троє людей постраждали.
- Світ засудив ракетний удар росіян по багатоповерхівках в Умані та Дніпрі. Зокрема, в ЄС наголосили, що Росія скоює воєнні злочини, а тому всі відповідальні – будуть покарані.