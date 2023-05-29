Генштаб уточнил данные о сбитых воздушных целях во время массированной атаки по Украине

В ночь на 29 мая россияне нанесли массированный ракетный и дроновый удар по Украине. В Генштабе уточнили данные по поводу сбитых российских воздушных целей.

В ведомстве решили актуализировать данные о том, сколько воздушных целей врага удалось сбить. Согласно уточненным данным, говорится о 36 крылатых ракетах и 30 дронах-камикадзе.

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За сутки нанесли два массированных удара

В Генштабе отмечают, что в течение суток 29 мая российские военные нанесли два массированных удара по Украине. Для этого они использовали как авиацию, так и дроны-камикадзе.

Итак, в ночь на 29 мая оккупанты били по нашей стране из стратегической авиации ракетами Х-101/Х-555, а также дронами-камикадзе "Шахед".

Согласно уточненной информации, удалось сбить 36 из 40 крылатых ракет, а также 30 из 39 иранских БПЛА. Заметим, что утром сообщалось о 37 ракетах и 29 дронах.

В ведомстве также обратили внимание на дневную атаку. Для нее российские военные использовали как крылатые ракеты, так и баллистические оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Ими враг обстреливал объекты гражданской и критической инфраструктуры Киева. Силы и средства ПВО сбили 11 из 11 этих ракет.

Всего за эти сутки противник нанес 53 авиационных удара и произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам,

– говорят в Генштабе.

Россияне изменили тактику

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что у россиян изменилась тактика атак. Захватчикам все маршруты известны уже давно. Поэтому они работают над тем, чтобы усложнить работу нашей ПВО. Именно поэтому они более активно используют управляемые авиабомбы и ракеты типа С-300.

Это все потому, что есть дефицит вооружения, которое, в частности, они пустили сегодня ночью по Украине. Это крылатые ракеты, дальнобойные, высокоточное оружие, баллистические ракеты – у них этого мало,

– отметил Игнат.

Кроме того, россияне продолжают наносить комбинированные удары. Как бы там ни было, вопрос остается в том, сколько еще смогут совершать таких атак в стране-агрессоре с учетом использования дефицитного вооружения.