За несколько часов до Нового года Россия атаковала Киев: полиция показала фото обломков ракеты

Российские военные совершили массированную ракетную атаку 31 декабря. Часть вражеских ракет летела именно в Киев и область. К счастью, их удалось сбить.

И правоохранители продолжают искать обломки ракет, которыми враг атаковал Украину. Прежде всего, потому, что они могут угрожать жизни горожан. А еще для того, чтобы зафиксировать очередные военные преступления, совершенные россиянами.

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Правоохранители находят обломки ракет

Как рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, часть сбитой силами ПВО ракеты нашли в лесополосе. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Правоохранители там занимались досмотром места происшествия и документированием преступления оккупантов.

Правоохранители обнаружили в лесополосе обломки ракеты / Фото с телеграма Небитова

В эфире он также отметил, что для поиска обломков ракет привлекают как правоохранителей, так и членов добровольческих формирований и лесников.

Важными моментами являются найденные именно остатки частей этих ракет, так как они представляют опасность для граждан,

– подчеркнул он.

В Киеве – десятки раненых

К сожалению, не обошлось без раненых и жертвы в результате массированного ракетного удара 31 декабря. В Киеве один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе. Также их слышали в Печерском и Голосеевском районах.

По состоянию на вечер 31 декабря известно об одной жертве ракетной атаки. Кроме того, 22 человека получили ранения. По словам мэра Виталия Кличко, 15 пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения столицы. Трое из них, к сожалению, в тяжелом состоянии.

Заметим, что среди пострадавших – журналист из Японии. Его ранили при ударе по гостинице в Печерском районе Киева.