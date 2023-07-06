Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец выразил соболезнования Львову, который больше всего пострадал во время ракетной атаки России в ночь на 6 июля. Об этом он написал в своих соцсетях.
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Что произошло в Черкасской области во время ракетной атаки России
Табурец заявил, что наша ПВО отрабатывала по российским ракетам в соседней области. На территории Черкасчины упали ракетные обломки.
В результате повреждены крыши двух домов и электросеть. Она уже восстановлена,
– написал он.
Глава Черкасской ОВА также добавил, что Воздушные силы уничтожили 7 из 10 крылатых ракет страны-агрессора.
Россия обстреляла Украину "Калибрами"
- В ночь на 6 июля оккупанты выпустили с моря 10 крылатых ракет. К сожалению, 3 "Калибра" попали по Львову.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о десятках тысяч выбитых дверей и окон. По его словам, повреждены около 10 общежитий, 30 домов и более 250 квартир, а также более 50 автомобилей.
- Известно, что ракета попала в многоквартирный дом, который считается памятником архитектуры местного значения. Андрей Садовый заявил, что здание выдержало удар, потому что его строили давно и на века. Панельный дом просто сложился бы.
- Сейчас известно о 4 погибших и 37 пострадавших. Удалось спасти еще 7 человек и эвакуировать 64 человека.