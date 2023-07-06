Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець висловив співчуття Львову, який найбільше постраждав під час ракетної атаки Росії у ніч на 6 липня. Про це він написав у своїх соцмережах.

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Що сталося на Черкащині під час ракетної атаки Росії

Табурець заявив, що наша ППО відпрацьовувала по російських ракетах у сусідній області. На території Черкащини впали ракетні уламки.

Внаслідок цього пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено,

– написав він.

Очільник Черкаської ОВА також додав, що Повітряні сили знищили 7 з 10 крилатих ракет країни-агресорки.

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