Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець висловив співчуття Львову, який найбільше постраждав під час ракетної атаки Росії у ніч на 6 липня. Про це він написав у своїх соцмережах.
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Що сталося на Черкащині під час ракетної атаки Росії
Табурець заявив, що наша ППО відпрацьовувала по російських ракетах у сусідній області. На території Черкащини впали ракетні уламки.
Внаслідок цього пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено,
– написав він.
Очільник Черкаської ОВА також додав, що Повітряні сили знищили 7 з 10 крилатих ракет країни-агресорки.
Росія обстріляла Україну "Калібрами"
- У ніч на 6 липня окупанти випустили з моря 10 крилатих ракет. На жаль, 3 "Калібри" влучили по Львову.
- Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про десятки тисяч вибитих дверей та вікон. За його словами, пошкоджено близько 10 гуртожитків, 30 будинків та понад 250 квартир, а також понад 50 автомобілів.
- Відомо, що ракета влучила у багатоквартирний будинок, який є пам'яткою архітектури місцевого значення. Андрій Садовий заявив, що будівля витримала удар, бо її будували давно та міцно. Панельний будинок просто б склався.
- Наразі відомо про 4 загиблих та 37 постраждалих. Вдалося врятували ще 7 осіб та евакуювати 64 людини.