Попадание дронов в Одесской области и пуск баллистики: все, что известно о массированной утренней атаке
К утру 6 сентября российские захватчики атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. К сожалению, в Одесской области есть попадания с жертвой, а в Киеве – слышали мощные взрывы.
Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных целей. Подробнее о утренней атаке Украины – расскажет 24 Канал.
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Где была угроза
В Воздушных силах сообщали о движении БпЛА типа "Шахед" в направлении юга Одесщины, а точнее – Измаильский район.
Позже предупредили об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС с северо-восточного направления. А Черкасская ОВА сообщала о повышенной ракетной опасности в регионе.
В Киеве слышали громкие взрывы
Во время воздушной тревоги жители Киева слышали сильнейшие взрывы. В КГВА заявили, что это была снова комбинированная атака. Предварительно, из района Саратовской области, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.
Кстати, одновременно по Киеву были запущены ракеты и другого типа – баллистического. Однако все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.
Последствия атаки в Киевской области
В Киевской области спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов. Возгорание произошло на территории торгового предприятия в результате падения обломков российской ракеты. К счастью, обошлось без жертв.
Место, где упали обломки вражеской ракеты / фото ГСЧС
Отметим, что в Киевской области из-за падения обломков ракеты произошел пожар на территории гипермаркета. Здание было закрыто для ремонта. Впрочем, сгорели две единицы техники, а взрывная волна повредила окна и фасад. В марте 2022 года этот гипермаркет россияне расстреляли из танков. Его почти отремонтировали, должны были открыть через два месяца.
Поврежденный гипермаркет / фото "Киев 24"
Что говорят в КОВА
В КОВА подтвердили, что на территории области работала ПВО. Попадание в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.
В результате падения обломков в ряде населенных пунктов возникли пожары травяного настила, они ликвидированы.
Также падение обломков зафиксировано вблизи железнодорожного пути. Движение железнодорожного транспорта не будут останавливать – угроза отсутствует.
В одной из общин возник пожар возле торгового заведения. Полностью уничтожены грузовик и экскаватор, частично повреждены помещения торгового заведения. Пожар ликвидирован.
Кроме этого, из-за падения обломков в одной из общин повреждены фасады сооружений, частные автомобили, окна в одной из многоэтажек, медицинское учреждение и отдел полиции.
В Одесской области есть попадания с жертвой
В течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, скончался в больнице.
В нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.
Враг комбинированно атаковал регионы
По информации МВД, враг комбинированно атаковал Одесскую и Киевскую области. Спасатели работали на местах обстрелов в Измаильском районе Одесской области. К сожалению, есть погибший – работник одного из предприятий.
В Киевской области в результате падения обломков ракет были зафиксированы пожары в Фастовском и Бучанском районах. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.
Сколько уничтожила целей украинская ПВО
В Воздушных силах рассказали, что враг нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных целей:
- 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса;
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 23 воздушные цели:
- 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Оккупанты сменили район пуска ракет
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что сейчас российские террористы атакуют преимущественно южные районы Одесской области. Страдает портовая инфраструктура и другие гражданские объекты.
Он отметил, что в настоящее время район пусков ракет изменен. Раньше это был преимущественно Каспий, а сейчас – западнее Энгельса.