Некоторые ракеты не входили в статистику: Игнат об особенностях подсчета российской атаки

В ночь на 9 марта произошла массированная ракетная атака на города Украины. Всего за эту ночь было выпущено около 80 ракет, но они считались по-другому.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в статистику выпущенных и сбитых ракет обычно включаются только крылатые, а остальные выделялись отдельно.

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В статистику входило не все

Юрий Игнат отметил, что за время последней ракетной атаки было выпущено около 80 ракет, но некоторые типы ракет, на этот раз включившиеся в статистику, ранее не включались, а считались отдельно.

Из тех 80 много ракет, которые мы раньше даже не давали в статистику. Да, раньше больше всего давали именно крылатые ракеты, а здесь вы видите 13 С-300, мы тоже их отдельно выделяли,

– сказал Игнат.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, на этот раз также в общую статистику включили и ракеты Х-39 и Х-31, которыми враг пытается уничтожить украинские системы ПВО.

Как считали статистику ракетной атаки 9 марта: смотрите видео

Они отличаются от крылатых и управляемыми авиационными ракетами.

Ими противник часто бьет по средствам ПВО. Именно этими ракетами он пытается уничтожать наше ПВО,

– отметил Юрий Игнат.

Если считать только крылатые ракеты, обычно учитывающие в статистику, то их количество составило 48.

Юрий Игнат убежден, что если бы Россия имела больше таких ракет, то выпускала бы больше, о сколько их количество ограничено, россияне применяют сейчас самые разные типы ракет.

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