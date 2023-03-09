Своими варварскими действиями оккупанты ставят мир на грань ядерной катастрофы. Энергетики сообщали, что в случае несвоевременного подключения станции к электричеству может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.
Важно Россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы: повредили последнюю линию, питавшую ЗАЭС
Нашим энергетикам удалось заживить ЗАЭС
По состоянию на 15:30 специалисты "Укрэнерго" возобновили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное ракетными ударами.
Там также отметили, что ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины.
Напомним, что после атаки России в Совет руководителей МАГАТЭ обратились 49 государств. Страны призывают прекратить обстрел украинских энергетических объектов и отмечают важность возобновления контроля нашим государством над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ. Ведь это обеспечит их безопасность и защищенную работу.
Кроме того, международные делегации настаивают на привлечении России к ответственности за неоднократное пренебрежение принципами ядерной безопасности. Украина благодарна партнерам за практические шаги и призывает к дальнейшим санкциям.
Россия массировано обстреляла Украину: главное
- Российские оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе.
- Враг атаковал Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы на Днепропетровщине. Один человек погиб, два – пострадали.
- В Голосеевском районе Киева есть попадание в объект инфраструктуры. В Святошинском районе 2 человека госпитализировали.
- В результате утренней ракетной атаки в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть перебои с теплоснабжением, часть киевлян остается без отопления.
- Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание по поводу массированной ракетной атаки Украины 9 марта.
- Также украинский лидер выразил соболезнования родным погибших во время ракетной атаки. Зеленский обнародовал кадры последствий прилетов.
- Все, что известно о массированной ракетной атаке и ее последствиях – читайте в материале 24 Канала.