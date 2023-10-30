В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги

Россия атаковала Днепропетровщину ракетами ночью. Жители областного центра слышали взрывы.

В ночь с 29 на 30 октября Россия выпустила ракеты в сторону Днепропетровской области. Перед этой атакой в нескольких областях объявили воздушную тревогу.

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Что известно о ракетной атаке России

Сначала около 1:33 ночи Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности жителей Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Впоследствии покраснела и Кировоградщина.

В 2:01 в пригороде Днепра люди услышали взрывы. Приблизительно в это время ПС ВСУ призвали жителей областного центра находиться в укрытиях. По состоянию на 2:04 небо над Днепропетровщиной уже было чистым, согласно информации от телеграм-каналов. По состоянию на 2:24 во всех вышеупомянутых областях уже объявили отбой воздушной тревоги.

По предварительной и неофициальной информации от мониторинговых каналов, в ходе этой атакеи российские захватчики могли использовать крылатые ракеты наземного базирования. Речь идет о вооружении типа "Искандер-К". Более подробная информация об этой ночной российской атаке уточняется.

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