В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги
Источник:Воздушные силы ВСУ
Россия атаковала Днепропетровщину ракетами ночью. Жители областного центра слышали взрывы.
В ночь с 29 на 30 октября Россия выпустила ракеты в сторону Днепропетровской области. Перед этой атакой в нескольких областях объявили воздушную тревогу.
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Что известно о ракетной атаке России
Сначала около 1:33 ночи Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности жителей Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Впоследствии покраснела и Кировоградщина.
В 2:01 в пригороде Днепра люди услышали взрывы. Приблизительно в это время ПС ВСУ призвали жителей областного центра находиться в укрытиях. По состоянию на 2:04 небо над Днепропетровщиной уже было чистым, согласно информации от телеграм-каналов. По состоянию на 2:24 во всех вышеупомянутых областях уже объявили отбой воздушной тревоги.
По предварительной и неофициальной информации от мониторинговых каналов, в ходе этой атакеи российские захватчики могли использовать крылатые ракеты наземного базирования. Речь идет о вооружении типа "Искандер-К". Более подробная информация об этой ночной российской атаке уточняется.
Россия не прекращает ракетный террор
- Недавно, в ночь на 29 октября, российские захватчики ударили ракетой Х-59 по Миргородскому району Полтавской области. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Повреждений и разрушений гражданской инфраструктуры тоже нет.
- Напомним, что в ночь на 28 октября Россия осуществила ракетные обстрелы Днепропетровщины. Тогда нашим защитникам удалось сбить 3 крылатые ракеты. Также была еще одна ракета. Она, к счастью, тоже не достигла цели.