У ніч з 29 на 30 жовтня Росія випустила ракети в бік Дніпропетровщини. Перед цією атакою в кількох областях оголошували повітряну тривогу.

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Що відомо про ракетну атаку Росії

Спочатку близько 1:33 ночі Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку жителів Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Згодом "почервоніла" й Кіровоградщина.

О 2:01 у передмісті Дніпра люди почули вибухи. Приблизно в цей час ПС ЗСУ закликали жителів обласного центру перебувати в укриттях. Станом на 2:04 небо над Дніпропетровщиною вже було чистим, згідно з інформацією від телеграм-каналів. Станом на 2:24 в усіх згаданих вище областях вже оголосили відбій повітряної тривоги.

За попередньою та неофіційною інформацією від моніторингових каналів, під час цієї атаки російські загарбники могли використати крилаті ракети наземного базування. Мовиться про озброєння типу "Іскандер-К". Більш детальна інформація про цю нічну російську атаку уточнюється.

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