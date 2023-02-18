Выбитые окна разбросаны по дороге: фото и видео ужасных последствий ударов в Хмельницком

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Хмельницкому. В результате обстрелов есть много разрушений.

Местные телеграм-каналы уже показали последствия ракетной атаки Хмельницкого. Об этом информирует 24 Канал.

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Последствия ударов по Хмельницкому

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в результате прилета пострадал жилой дом.

Последствия прилетов в Хмельницком: смотрите видео

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов пострадали гражданские объекты.



Последствия ракетных ударов / фото местные телеграм-каналы



В домах выбило окна / фото местные телеграм-каналы

Кстати, глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в областном центре региона есть 2 прилета вражеских снарядов. Ракеты попали в один из микрорайонов Хмельницкого.

Там сообщают о значительных повреждениях домов: разрушены несколько сотен окон, двери и балконы жителей города.

Также Гамалий отметил повреждение 3 учебных заведений, около 10 многоэтажек, ряда коммерческих объектов, магазинов, кафе и 1 гражданского автомобиля.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. В городе есть раненые мирные жители, в частности сообщают, что два человека госпитализированы.



Пострадал многоэтажный дом / фото местные телеграм-каналы



Последствия прилетов / фото местные телеграм-каналы



В городе много повреждений / фото местные телеграм-каналы

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