Люди готовили на кострах во дворе: появился ли свет в Нетешине после российской атаки

Российские оккупанты 22 октября нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. В результате очередной террористической атаки без света остались много городов, в частности Нетешин на Хмельнитчине.

Из-за отсутствия света горожане установили во дворах буржуйки, на которых грели воду и готовили. Кроме того, в Нетешине работала полевая кухня.

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Свет в Нетешине частично восстановили

В исполнительном комитете Нетешинского горсовета рассказали, что свет в городе частично восстановили.

Чтобы избежать повторного отключения электроэнергии, просьба экономно ее потреблять – не включайте электроприборы без которых можно обойтись в такое трудное время,

– говорится в сообщении.

Городян предупредили, что в случае, если потребление электроэнергии будет расти, город снова обесточат.

Россияне нанесли удар по энергетическому объекту в Хмельницкой области

Россияне 22 октября нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Ровно, Луцке, Ковеле, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Почти 3 миллиона украинцев остались без электричества.

Кроме этого, оккупанты попали по энергетическому объекту в Хмельницкой области. В результате многие районы остались без света и воды.

Большинство районов довольно быстро возобновили электроснабжение, однако в селе Нетешин ситуация была сложной.

По словам мэра Александра Супрунюка, вечером 23 октября была третья попытка подать электроэнергию и воду в город. В предыдущие разы сеть не выдерживала бешеной нагрузки.

Поэтому горожан призывали не включать обогреватели сразу после подачи электричества, иначе придется без света еще 12 – 24 часа.

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