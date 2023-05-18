Юрий Игнат отреагировал на последнюю ракетную атаку России и ее обсуждение. В эфире телемарафона он объяснил, что украинцам делать не стоит, передает 24 Канал.

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Какая ситуация с ПВО в Украине

Полковник Воздушных сил ВСУ отреагировал на вбросы о том, что противовоздушная оборона якобы защищает только Киев. Игнат опроверг российские фейки и назвал дискуссии о размещении ПВО на территории Украины опасными.

Он успокоил украинцев и подчеркнул, что военное руководство знает, где, кого, чем и сколько атакуют, и соответственно распределяет силы. По его словам, сейчас столицу россияне атакуют чаще.

Также Игнат отметил мощное направление работы украинских защитников на Юге, Севере и Востоке. Кроме этого, он выступил за усиление ПВО в Украине с помощью западных союзников. Наше государство нуждается в большей поддержке, чтобы противостоять ракетным атакам захватчиков.

Почему не стоит снимать работу ПВО

Еще Игнат прокомментировал инциденты с задержанием лиц, которые "светили" работу украинских защитников, а затем извинялись и говорили, что делали это не намеренно. По его мнению, следует чаще обращаться к сознанию людей и объяснять им, к каким последствиям может привести съемка работы ПВО. Он выступал за принятие мер, которые позволят прекратить поставки врагу информации в режиме онлайн.

Также спикер Воздушных сил призвал всех беречь себя и своих родных. Он напомнил, что даже во время успешного воздушного боя ракетные обломки падают на землю. Это приводит к воспламенению зданий, а также к травмированию людей и даже смертям.

Обратите внимание! Недавно представитель СБУ Артем Дехтяренко напомнил, что фотографировать или снимать на видео работу ВСУ запрещено. То же касается кадров с последствиями прилетов. По его словам, публикация таких материалов расценивается как корректировка вражеского огня и преступление.

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