Юрій Ігнат відреагував на останню ракетну атаку Росії та її обговорення. В етері телемарафону він пояснив, що українцям робити не варто, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з ППО в Україні

Полковник Повітряних сил ЗСУ відреагував на вкиди про те, що Протиповітряна оборона нібито захищає тільки Київ. Ігнат спростував російські фейки та назвав дискусії щодо розміщення ППО по території України небезпечними.

Він заспокоїв українців та підкреслив, що військове керівництво знає, де, кого, чим та скільки атакують, і тому відповідно розподіляє сили. За його словами, наразі столицю росіяни атакують частіше.

Також Ігнат відзначив потужний напрямок роботи українських захисників на Півдні, Півночі та Сході. Окрім цього він виступив за посилення ППО в Україні за допомогою західних союзників. Наша держава потребує більшої підтримки, щоб мати змогу протистояти ракетним атакам загарбників.

Чому не варто знімати роботу ППО

Ще Ігнат прокоментував інциденти з затриманням осіб, які "світили" роботу українських захисників, а потім просили вибачення та говорили, що робили це не навмисно. На його думку, треба частіше звертатися до свідомості людей та пояснювати їм, до яких наслідків може привести знімання роботи ППО. Він виступав за вживання заходів, які дозволять припинити постачання ворогу інформації в режимі онлайн.

Також речник Повітряних сил закликав усіх берегти себе та своїх рідних. Він нагадав, що навіть під час успішного повітряного бою ракетні уламки падають на землю. Це призводить до займання будівель, а також до травмування людей та навіть смертей.

Зверніть увагу! Нещодавно речник СБУ Артем Дехтяренко нагадав, що фотографувати чи знімати на відео роботу ЗСУ заборонено. Те саме стосується кадрів з наслідками прильотів. За його словами, публікація таких матеріалів розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином.

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