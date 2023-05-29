Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, история свидетельствует о том, насколько особые люди живут в Украине.
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"Баллистический обстрел застал меня на улице – мы с женой только с собакой вышли. Начало бахкать так, что люди побежали. Я тоже – собаку под мышку и побежал", – поделился Тизенгаузен.
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Он нашел какую-то арку, а там рядом открылась дверь, из которой вышла приятная женщина и сказала: "Все сюда". Оказалось, что вниз по лестнице расположена творческая мастерская Кати (так звали незнакомку) и ее мужа. Все выпили кофе и пообщались на разные темы, после чего договорились поддерживать связь.
Россияне в панике
Тизенгаузен убежден, что увеличение количества обстрелов со стороны России свидетельствует о панике во вражеских рядах перед наступлением Украины.
"Такого не было давно – чтобы и ночью, и утром были обстрелы. Такое ощущение, что это уже истерические потуги. Все бросили в бой – и дроны, и ракеты, чтобы попытаться сорвать контрнаступление", – подытожил политтехнолог.
Российские обстрелы: последние новости
- Ночью 29 мая россияне нанесли массированный ракетный и дроновый удар по Украине. Согласно уточненным данным, украинская ПВО сбила 36 крылатых ракет и 30 дронов-камикадзе.
- Оккупанты также нанесли ракетный удар днем. В сети обнародовали видео, как в столице школьники с криками убегали от взрывов.
- В КГВА напомнили, что фото и видео работы ПВО позволяют врагу корректировать следующую атаку. К сожалению, после более чем года войны некоторые украинцы продолжают выкладывать это в соцсети.