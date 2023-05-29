Об этом 24 Каналу рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов. Главное о терроре россиян по Украине 29 мая собрано в материале.

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Работа по разъяснению ведется с начала войны

Шаманов отметил, что работа по разъяснению ведется с начала войны. Однако, к сожалению, после более чем года войны некоторые украинцы продолжают снимать работу ПВО. Можно вспомнить, как украинское руководство государства просило закрыть небо над Украиной с начала широкомасштабного вторжения.

Партнеры услышали, начали давать современные системы ПВО. Западные образцы пришли. Они очень дорогие. И сами комплексы, и боекомплекты к ним. Украинцы же берут и снимают эти системы, выкладывают их в соцсети, паблики, телеграм-каналы.

Фото или видео, на котором есть ориентир, привязка к местности, мгновенно оказывается на российских пабликах. Можно понять, как враг ими пользуется. Они могут корректировать следующую атаку. Поэтому надо думать головой,

– заметил представитель КГВА.

Уголовная ответственность

СБУ может отреагировать уже по факту. Невозможно хватать за руку всех украинцев, пытающихся снимать работу ПВО. Возможно, это также касается и вебкамер. Лишь после того, как фото оказываются в сети, можно понять, кто владелец фотографии, кто владелец телеграм-канала.

Соответственно начинается следствие. Человека приглашают на беседу, чтобы проверить, с какой целью был сделан этот контент. Впрочем, только суд может поставить точку. 114 Статья Уголовного кодекса Украины, часть 2. Сообщать, информировать, выкладывать перемещения военной техники, сил и средств украинских войск нельзя.

"Это наказывается сроком до 8 лет лишения свободы", – подчеркнул Шаманов.

Обстрел Киева 29 мая: коротко