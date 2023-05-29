Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, історія свідчить про те, наскільки особливі люди живуть в Україні.

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"Балістичний обстріл застав мене на вулиці – ми з дружиною тільки-но з собакою вийшли. Почало бахкати так, що люди побігли. Я теж – собаку під пахву і побіг", – поділився Тизенгаузен.

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Він знайшов якусь арку, а там поряд відчинилися двері, з яких вийшла приємна жінка і сказала: "Усі сюди". Виявилось, що вниз сходами розташована творча майстерня Каті (так звали незнайомку) та її чоловіка. Усі випили кави та поспілкувались на різні теми, після чого домовились підтримувати зв'язок.

Росіяни в паніці

Тизенгаузен переконаний, що збільшення кількості обстрілів з боку Росії свідчить про паніку у ворожих лавах перед наступом України.

"Такого не було давно вже – щоб і вночі, і вранці були обстріли. Таке відчуття, що це вже істеричні потуги. Усе кинули в бій – і дрони, і ракети, щоб спробувати зірвати контрнаступ", - підсумував політтехнолог.

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