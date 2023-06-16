План окупантов потерпел фиаско: зачем Россия днем обстреляла Киевскую область
Российские оккупанты днем 16 июня снова атаковали Украину ракетами, в частности Киевскую область. Враг пытался уничтожить ЗРК Patriot, потому что ракеты "Кинжал" используют только по важным целям.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, ракеты "Калибр" и "Кинжал" запускают преимущественно ночью.
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Почему ракеты запускали днем
Коваленко убежден, что россияне хотели запугать украинцев, потому что обычно ракеты "Кинжал" и "Калибр" запускаются ночью. В ночное время больше вероятность прорвать ПВО.
Военно-политический обозреватель предположил, что оккупанты пытались уничтожить ЗРК Patriot. Кроме того, 16 июня лидеры африканских стран посетили Киев.
Это могла быть демонстрация "могущества" России при свидетелях – представителях Африки. Не исключаю, что именно таков был план у россиян. Но, как мы видим, этот план потерпел полное фиаско,
– подчеркнул он.
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Атака на Киевскую область 16 июня: главное
- Около 11 часов в Воздушных силах сообщили, что враг совершил пуски крылатых ракет типа "Калибр". В Киевской области работала ПВО – мощный взрыв слышали в Подольском районе столицы. Впоследствии стало известно, что враг направил на территорию Украины и баллистические ракеты типа "Кинжал".
- В Воздушных силах отметили, что удалось сбить 6 ракет типа "Калибр" и 6 "Кинжалов". Кроме того, ликвидировали 2 разведывательных БПЛА.
- Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в одном из районов повреждения получили жилые дома и вспыхнул пожар. Известно о по меньшей мере семерых пострадавших.
- Разрушения испытали по меньшей мере 30 домов: 3 из них – разрушены полностью, а 13 – нуждаются в капитальном ремонте.