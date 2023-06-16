План окупантов потерпел фиаско: зачем Россия днем обстреляла Киевскую область

Российские оккупанты днем 16 июня снова атаковали Украину ракетами, в частности Киевскую область. Враг пытался уничтожить ЗРК Patriot, потому что ракеты "Кинжал" используют только по важным целям.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, ракеты "Калибр" и "Кинжал" запускают преимущественно ночью.

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Почему ракеты запускали днем

Коваленко убежден, что россияне хотели запугать украинцев, потому что обычно ракеты "Кинжал" и "Калибр" запускаются ночью. В ночное время больше вероятность прорвать ПВО.

Военно-политический обозреватель предположил, что оккупанты пытались уничтожить ЗРК Patriot. Кроме того, 16 июня лидеры африканских стран посетили Киев.

Это могла быть демонстрация "могущества" России при свидетелях – представителях Африки. Не исключаю, что именно таков был план у россиян. Но, как мы видим, этот план потерпел полное фиаско,

– подчеркнул он.

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