Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, ракети "Калібр" та "Кинджал" запускають переважно вночі.
До теми 6 "Кинджалів" та 6 "Калібрів": як українська ППО відпрацювала під час тривоги
Чому ракети запускали вдень
Коваленко переконаний, що росіяни хотіли залякати українців, бо зазвичай ракети "Кинджал" та "Калібр" запускаються вночі. У нічну пору більша ймовірність прорвати ППО.
Військово-політичний оглядач припустив, що окупанти намагались знищити ЗРК Patriot. Крім того, саме 16 червня лідери африканських країн відвідали Київ.
Це могла бути демонстрація "могутності" Росії при свідках – представниках Африки. Не виключаю, що саме такий був план у росіян. Але, як ми бачимо, цей план зазнав повного фіаско,
– підкреслив він.
Скільки ракет збили над Києвом: дивіться відео
Атака на Київщину 16 червня: головне
- Близько 11 години у Повітряних силах повідомили, що ворог здійснив пуски крилатих ракет типу "Калібр". На Київщині працювала ППО – потужний вибух чули у Подільському районі столиці. Згодом стало відомо, що ворог спрямував на територію України й балістичні ракети типу "Кинджал".
- У Повітряних силах зазначили, що вдалося збити 6 ракет типу "Калібр" та 6 "Кинджалів". Крім того, ліквідували 2 розвідувальні БпЛА.
- Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що в одному з районів пошкоджень зазнали житлові будинки та спалахнула пожежа. Відомо про щонайменше сімох постраждалих.
- Руйнувань зазнали щонайменше 30 будинків: 3 з них – зруйновані повністю, а 13 – потребують капітального ремонту.