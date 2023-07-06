Ситуация чрезвычайно сложная, – Садовый рассказал о разрушениях из-за ракетного удара во Львове

В результате ночной атаки 6 июля российская ракета попала в многоэтажку во Львове. Мэр Андрей Садовый заявил о серьезных разрушениях.

По словам городского головы, на месте прилета работает оперативный штаб. Спасатели продолжают разбирать завалы дома.

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Садовый рассказал жуткие детали прилета во Львове

По состоянию на утро 6 июля известно о 8 раненых в результате удара по Львову. Повреждено много квартир – более 60, там вылетели окна. Также повреждено 50 машин.

На месте работает оперативный штаб, ГСЧС, коммунальщики. Садовый подчеркнул, что под завалами, возможно, еще могут быть люди. Сейчас уже известно о 3 погибших, которых достали.

Ситуация чрезвычайно сложная, потому что есть серьезное разрушение домов и нужно начинать возобновление работы, когда спасатели закончат свою работу. Людей готовят к отселению,

– подчеркнул городской голова.

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