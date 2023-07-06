Ситуация чрезвычайно сложная, – Садовый рассказал о разрушениях из-за ракетного удара во Львове
Источник:Андрей Садовый
В результате ночной атаки 6 июля российская ракета попала в многоэтажку во Львове. Мэр Андрей Садовый заявил о серьезных разрушениях.
По словам городского головы, на месте прилета работает оперативный штаб. Спасатели продолжают разбирать завалы дома.
Важно Во Львове ракета попала в многоэтажку: появились ужасающие кадры с места прилета
Садовый рассказал жуткие детали прилета во Львове
По состоянию на утро 6 июля известно о 8 раненых в результате удара по Львову. Повреждено много квартир – более 60, там вылетели окна. Также повреждено 50 машин.
На месте работает оперативный штаб, ГСЧС, коммунальщики. Садовый подчеркнул, что под завалами, возможно, еще могут быть люди. Сейчас уже известно о 3 погибших, которых достали.
Ситуация чрезвычайно сложная, потому что есть серьезное разрушение домов и нужно начинать возобновление работы, когда спасатели закончат свою работу. Людей готовят к отселению,
– подчеркнул городской голова.
Садовый о ракетном ударе по Львову: смотрите видео
Ракетный удар по Львову 6 июля: последние новости
- Максим Козицкий сообщил, что российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове. Было возгорание, которое оперативно погасили. Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы.
- Андрей Садовый сообщил, что во Львове Стрыйская улица будет перекрыта, пока чрезвычайники не разберут завалов и не вытащат всех погибших.
- В патрульной полиции Львова предупредили о перекрытии движения для транспорта по таким улицам: улица Стрыйская от Монумента Славы до Центра обслуживания плательщиков Львовской государственной налоговой инспекции Главного управления ГНС во Львовской области. Улица Сахарова: улица Княгини Ольги до улицы Стрыйской. Улица Героев Майдана в направлении улицы Стрыйской.
- В настоящее время известно о 3 погибших и 8 раненых в результате удара по Львову.