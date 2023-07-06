За словами міського голови, наразі на місці прильоту працює оперативний штаб. Рятувальники продовжують розбирати завали будинку.

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Станом на ранок 6 липня відомо про 8 поранених внаслідок удару по Львову. Пошкоджено багато квартир – понад 60, там повилітали вікна. Також пошкоджено 50 машин.

На місці працює оперативний штаб, ДСНС, комунальники. Садовий наголосив, що під завалами, ймовірно, ще можуть бути люди. Зараз вже відомо про 3 загиблих, яких витягли.

Ситуація надзвичайно складна, тому що є серйозна руйнація будинків і треба починати відновлення роботи, коли рятувальники закінчать свою роботу. Людей готують до відселення,

– підкреслив міський голова.

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