Ракетная атака на Днепр: мэрия предупредила горожан о возможных перебоях с водой

российские военные вечером 15 июля атаковали город Днепр. Из-за атаки оккупантов в Днепре возможны перебои с водой.

В горсовете Днепра заявили, что уже работают над устранением проблем

Заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко сообщил, что из-за ракетного удара россии некоторое время могут быть перебои с поставкой воды.

Кстати В Кривом Роге слышали звуки взрывов: это были обстрелы на границе области

Полные ванны водой набирать не надо. Мы уже работаем,

– добавил заместитель городского главы Днепра.

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что в районе Южмаша и улицы Рабочей могут быть перебои с водой и другими коммуникациями.

"Энергетики, газовщики и водоканал работают", – отметил он.

Что известно об обстреле Днепра

15 июля около 21 часа местные жители начали сообщать о взрывах в Днепре. В частности, они слышали 3 – 4 взрыва и видели столб серого дыма. Вероятно, возник сильный пожар.

Местные власти официально не подтверждали попадания вражеских ракет в какие-то объекты или же работу противовоздушной обороны. В то же время в 21:11 мэр Днепра Борис Филатов призвал не выходить из укрытий.

Стоит заметить, что взрывы в Днепре прогремели во время воздушной тревоги, которая была объявлена по всей Украине.

Также взрывы вечером прогремели в Кременчуге Полтавской области. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин подтвердил это, а мэр Кременчуга Виталий Малецкий опубликовал сообщение с просьбой не публиковать фото и видео обстрелов.

Впоследствии в Кременчугской ОВА отметили, что информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших – нет.

Одну вражескую ракету вечером 15 июля сбили в небе над Киевской областью. Воздушные силы сбили российскую ракету в небе Белоцерковского района, после чего обломки упали в поле.

Еще раньше оккупанты тремя ракетами атаковали Одесскую область. Одну из ракет удалось сбить силам ПВО.

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