ВСУ уничтожили С-400 в Джанкое: появилось фотодоказательство успешного ракетного удара

Ночью оккупанты в Крыму жаловались, что их атакуют ATACMS, и одновременно прославляли свою "пе-ве-о". Впрочем, спутниковые снимки мест, где раздавались взрывы, утверждают, что хвалить российскую противовоздушную оборону абсолютно не за что.

Утром в Генштабе признали ракетную атаку на Крым и одновременно отметили, что ни одна из выпущенных по оккупантам воздушных целей перехвачена не была.

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"Попали в яблочко"

Если россиянам недостаточно официального заявления от украинских военных, то они могут взглянуть на спутниковые снимки, на которых точно зафиксированы последствия удара ВСУ по военному объекту в районе Джанкоя вблизи железной дороги. Очевидно, что ночью там вспыхнул масштабный пожар.

ВСУ ударили по военному объекту возле Джанкоя / Фото "Схемы"

По утверждению Генштаба, здесь защитники поразили российский зенитный ракетный дивизион С-400.



Сейчас качество спутниковых снимков не дает возможности точно установить тип пораженной техники. Впрочем, известно, что объект появился здесь в мае 2024 года, а впоследствии неподалеку также построили и фортификационные сооружения.

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По мнению военного эксперта Анатолия Храпчинского, здесь могла располагаться российская радиолокационная система "Подлет", которая, в частности, используется в комплексе вместе с С-300 и С-400.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов считает, что РЛС в этом месте разворачивать не было смысла, а значит это мог быть другой объект военного назначения.

Напомним, что ночью громко было в и районе Черноморского и Евпатории. Там тоже прилетело по двум зенитным ракетным дивизионам С-300.