Львовщине придется жить в жестких графиках электропоставок, – ОВА

Россия утром 28 ноября массированно атаковала украинскую энергетику. Под прицелом, в частности, была Львовская область.

Там ракетами были атакованы два энергообъекта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий председателя заместителя председателя Львовской ОГА Андрея Годика в эфире "Говорит большой Львов".

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Критическая инфраструктура функционирует в штатном режиме

В результате атаки на обоих произошли возгорания, которые по состоянию на 11:00 были локализованы. Прошло, к счастью, без жертв и пострадавших.

По словам Андрея Годика, из-за обстрела и аварийных отключений 515 тысяч потребителей были без электроснабжения, а это 394 населенных пункта полностью и около 1000 частично.

Критическая инфраструктура функционирует в штатном режиме с привлечением альтернативных источников питания. Преимущественно это генераторы..

– сообщил он.

В целом ситуация более-менее стабильная, однако некоторое время жителям Львовщины придется ожидать отключения.

"Враг акцентировал удар по объектам энергетики. Поэтому ближайшие дни, если не недели, нам придется жить в довольно жестких графиках электроснабжения", – сказал Годик.