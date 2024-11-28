Там ракетами було атаковано два енергооб'єкти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар голови заступника голови Львівської ОВА Андрія Годика в етері "Говорить великий Львів".

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Критична інфраструктура функціонує у штатному режимі

Унаслідок атаки на обох об'єктах сталися займання, які станом на 11:00 були локалізовані. Минулося, на щастя, без жертв та потерпілих.

За словами Андрія Годика, через обстріл та аварійні відключення 515 тисяч споживачів були без електропостачання, а це 394 населені пункти повністю та близько 1000 частково.

Критична інфраструктура функціонує у штатному режимі із залученням альтернативних джерел живлення. Переважно це є генератори,

– повідомив він.

Загалом ситуація більш-менш стабільна, однак деякий час мешканцям Львівщини доведеться очікувати відключення.

"Ворог акцентував удар по об'єктах енергетики. Тому найближчі дні, якщо не тижні, нам доведеться жити в доволі жорстких графіках електропостачання", – сказав Годик.