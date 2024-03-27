Николаев страдает от ракет: россияне попали в промзону, вспыхнул пожар

Российские войска нанесли очередной удар по Николаеву. Вследствие этого на одном из промышленных объектов города вспыхнул масштабный пожар.

В среду, 27 марта, жители Николаева услышали взрывы – вражеские ракеты попали в промышленную зону. По информации Главного управления ГСЧС в регионе, огонь охватил трехэтажное здание, образовав очаг пожара площадью около 200 квадратных метров.

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Удар по Николаеву, его последствия

В результате ракетного удара со стороны врага пострадали восемь человек, которым оперативно была оказана необходимая медицинская помощь. Спасатели ГСЧС быстро отреагировали на чрезвычайную ситуацию и ликвидировали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение пламени.

Россияне 27 марта нанесли ракетный удар по Николаеву. Во второй половине дня попали по промышленному объекту. Возник пожар трехэтажного здания, ликвидировали возгорание площадью в 200 квадратных метров,

– сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

Собственно, Николаев продолжает оставаться одним из городов, регулярно подвергающихся обстрелам со стороны российских оккупантов. В частности, этот инцидент является очередным свидетельством целенаправленных атак врага на гражданскую инфраструктуру, в результате чего страдают мирные люди.

Спасательная операция после удара по Николаеву: видео ГСЧС

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Оккупанты попали в промзону в Николаеве / Фото ГСЧС региона

Харьков также был под прицелом врага