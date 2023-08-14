Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал, как именно наши военные сбивали российские ракеты и дроны в Одесской области. Эти воздушные бои происходили над Черным морем.
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Как ПВО сбивала вражеские объекты над Одесской областью
Генерал отметил, что на кадрах показана работа нашей противовоздушной обороны, когда российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область дронами "Шахед" и ракетами типа "Калибр", которые они запустили с Черного моря. На видео отчетливо видно, как наши системы ПВО сбивают вражеские объекты над водоемом.
Олещук показал работу ПВО / Видео с телеграм-канала Николая Олещука
Олещук отметил, что в Одесской области работали украинские системы С-300, а также немецкий Gepard. Командующий Воздушными силами также заверил, что вместе украинцы обязательно одержат победу.
Что известно об атаке Одесской области 14 августа
- Воздушную тревогу в Одесской области объявили примерно в 1 час ночи. Тогда сообщали об угрозе ударов российско-иранскими беспилотниками типа "Шахед".
- В конце концов, оккупанты запустили по области ракеты типа "Калибр", а в самой Одессе раздались несколько взрывов. Тогда местные власти сообщали об активной работе ПВО.
- Уже утром в тот день стало известно, что все вражеские цели уничтожила украинская ПВО. Несмотря на это, в самой Одессе все же были повреждения зданий, которые повлекли за собой обломки.
- Так, в историческом центре Одессы оккупанты повредили гражданские объекты, в частности, учебные заведения. К счастью, жертв или пострадавших в результате этих действий россиян – не было.
- К тому же в Одессе сгорело помещение гипермаркета FOZZY. В компании заметили, что повреждения были настолько сильными, что работа супермаркета в этом месте – прекращается.