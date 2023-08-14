Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав, як саме наші військові збивали російські ракети та дрони в Одеській області. Ці повітряні бої відбувалися над Чорним морем.
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Як ППО збивала ворожі об'єкти над Одещиною
Генерал зазначив, що на кадрах показана робота нашої протиповітряної оборони, коли російські загарбники вчергове атакували Одеську область дронами "Шахед" та ракетами типу "Калібр", які вони запустили з Чорного моря. На відео чітко видно, як наші системи ППО збивають ворожі об'єкти над водоймою.
Олещук показав роботу ППО / Відео з телеграм-каналу Миколи Олещука
Олещук зауважив, що тоді в Одеській області працювали українські системи С-300, а також німецький Gepard. Командувач Повітряних сил також запевнив, що разом українці обов'язково здобудуть перемогу.
Що відомо про атаку Одеської області 14 серпня
- Повітряну тривогу в Одеській області оголосили приблизно о 1 годині ночі. Тоді повідомляли про загрозу ударами російсько-іранськими безпілотниками типу "Шахед".
- Зрештою окупанти запустили по області ракети типу "Калібр", а у самій Одесі пролунали кілька вибухів. Тоді місцева влада повідомляла про активну роботу ППО.
- Вже зранку того дня стало відомо, що всі ворожі цілі знищила українська ППО. Попри це, в самій Одесі все ж були пошкодження будівель, які спричинили уламки.
- Так, в історичному центрі Одесі окупанти пошкодили цивільні об'єкти, зокрема, заклади освіти. На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок цих дій росіян – не було.
- До того ж в Одесі згоріло приміщення гіпермаркету FOZZY. У компанії зауважили, що пошкодження були настільки сильними, що робота супермаркету у цьому місці – припиняється.