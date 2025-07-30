Ночью 29 июля под российской атакой оказался город Каменское, что на Днепропетровщине. Вражеская цель попала в медучреждение и убила трех человек, среди которых 23-летняя беременная.

Непосредственно в момент обстрела муж погибшей беременной Дианы Кошик разговаривал с ней по телефону. Об этом Александр рассказал в комментарии Суспильному, передает 24 Канал.

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Мужчина вспомнил момент удара

По словам Александра, Диана позвонила ему около двух часов ночи. Она сказала, что направляется в убежище. Во время разговора мужчина услышал, что она плакала, а перед этим девушка сообщила ему, что слышала взрыв.

Она выскочила на улицу, я услышал, что у нее телефон выпал из рук – ударился об землю. Я ее звал и не дозвался. Начал перезванивать не один раз, так и не дозвонился,

– вспомнил Александр.

В конце концов трубку поднял незнакомый мужчина и сообщил, что Дианы больше нет, а ее телефон лежит рядом.

Сразу после разговора мужчина поехал в больницу, где находилась Диана. По его словам, он не верил в смерть любимой до последнего. Мужчине сообщили, что было две раненые беременные и одна погибшая.

Одну раненую нашел, ко второй в "скорую" заскочил, вижу, что не моя. Потом вижу погибшую. Узнал ее по тапочкам. Подбежал к ней, это самые страшные минуты в моей жизни,

– сказал мужчина.

По словам мужа, Диана больше всего мечтала о ребенке, и беспокоилась о малыше до последнего. Однако, к сожалению, страна-террорист забрала жизнь девушки и ее нерожденного сына.

Напомним, ночью 29 июля в результате удара по медучреждению в Каменском погибли 3 человека, еще 22 – пострадали. Среди раненых, в частности беременные и медработники.