Как киевляне прятались в метро во время массированной атаки: трогательные кадры

Российские захватчики вечером 26 июля осуществили очередную массированную ракету в Украине. В частности, несколько враждебных целей направлялись на украинскую столицу.

После того, как раздались сигналы воздушной тревоги, многие киевляне спустились в метро, ведь это наиболее безопасное укрытие города. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

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Как киевляне пережидали ракетный обстрел в метро

После оглашения сигнала воздушной тревоги киевляне спускаются на станции метро, чтобы переждать обстрел столицы. Довольно многие пришли на станцию метро "Университет".

Первые счастливчики успели ухватить себе места на скамейках. А спустившимся чуть позже должны были искать уголок где-то на полу станции метро.

Некоторые киевляне даже приносили с собой собственные раскладные сиденья, ведь не знали, сколько будет продолжаться эта тревога. А дальше каждый погрузился в свои дела: кто-то уставился в смартфон, другие читали книги или журналы, а некоторые разговаривали со своими друзьями или родственниками.

Были даже те, кто принес с собой ноутбуки и продолжал работать, несмотря на ракетную опасность.

Киевляне пережидают тревогу на станции метро "Университет" / Фото 24 Канала

Еще больше людей пришло на станцию метро "Политехнический институт". Там яблоку почти негде было упасть: киевляне полностью заняли всю станцию.

Поскольку на "Политехническом институте" скамеек немного, люди должны были сидеть на полу, на который предварительно постелили покрывала, чтобы было удобнее. Некоторые даже сели возле эскалатора, взяв с собой раскладные стулья и бутылки с водой.

На станции метро "Политехнический институт" также скрывались киевляне от тревоги / Фото 24 Канала

Конечно, были и те, кто переживал за своих родных. Следовательно, они все время были на связи, говоря со своими родными или друзьями, а также мониторя движение ракет, которые тогда пролетали над столицей.

Однако всех этих киевлян на обеих станциях объединяло одно – ожидание окончания воздушной тревоги.

Что известно о воздушной тревоге в Киеве 26 июля