Ракетная атака по Киеву: выросло количество пострадавших

Россия ударила по Киеву ракетами. Есть пострадавшие.

Утром Россия обстреляла украинскую столицу ракетами. Враг мог использовать снаряды разных типов. Мониторинговые каналы сообщали об ударах "Искандерами" и "Кинжалами". В городе звучала серия взрывов, передает 24 Канал со ссылкой на городские власти.

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Последствия ракетного удара по Киеву

По словам мэра города Виталия Кличко, по меньшей мере в четырех районах города зафиксировано падение обломков.

В Голосеевском районе вследствие падения обломков ракеты горят авто, а также повреждены тепломагистраль, офисное здание, дорожное покрытие. Загорелось пять автомобилей.

Там есть двое раненых. Их госпитализировали. В КМВА говорят об одном погибшем. Впрочем, Виталий Кличко отмечает, что, по данным медиков, погибших нет.

По состоянию на 08:35 известно о 7 раненых, из них двое госпитализированы.

В Соломенском и Шевченковском районах – пожары.