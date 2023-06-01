Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что это очень плохой сигнал для нас. Ведь нужно сознательно подходить к контролю за происходящим – на уровне местных властей. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Попытки атаковать будут продолжены

Он напомнил, что как только раздается сигнал тревоги, необходимо реагировать на него и направляться в бомбоубежище.

Я понимаю, что есть нюансы. И сегодня в Киеве были нюансы по открытию или закрытию бомбоубежищ. Нам нужно четче понимать, что угрозы огромны, что это война и это жизнь конкретных людей,

– подчеркнул советник ОПУ.

Но Подоляк заверил, что все это будет отработано, будут внесены коррективы и соответствующие люди будут наказаны виновные.

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Надо жестко наказывать за то, что бомбоубежище было закрыто, когда раздался сигнал воздушной тревоги,

– подчеркнул он.

Однако мы должны осознавать, что попытки врага атаковать будут продолжаться – и Львов, и Киев, и Днепр, и Одесса и другие города будут под угрозой.

"В России ведь кроме убийства детей и гражданских других инструментов влияния на ситуацию не осталось", - подчеркнул Михаил Подоляк.

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