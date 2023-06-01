Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що це дуже поганий сигнал для нас. Адже потрібно більш свідомо підходити до контролю за тим, що відбувається – на рівні місцевої влади. Про це він розповів 24 Каналу.

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Спроби атакувати будуть продовжуватись

Він нагадав, що як тільки лунає сигнал тривоги, необхідно реагувати на нього та прямувати в бомбосховище.

Я розумію, що є нюанси. І сьогодні в Києві були нюанси щодо відкриття чи закриття бомбосховищ. Нам потрібно чіткіше розуміти, що загрози величезні, що це війна і це життя конкретних людей,

– наголосив радник ОПУ.

Але Подоляк запевнив, що все це буде відпрацьовано, будуть внесені корективи і відповідні люди будуть покарані.

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Треба жорстко карати за те, що бомбосховище було закрито, коли пролунав сигнал повітряної тривоги,

– наголосив він.

Однак ми маємо бути свідомими, що спроби ворога атакувати будуть продовжуватись – і Львів, і Київ, і Дніпро, і Одеса та інші міста будуть під загрозою.

"Адже у Росії крім вбивства дітей і цивільних інших інструментів впливу на ситуацію не залишилось", – підкреслив Михайло Подоляк.

Важливо! Сьогодні в департаменті муніципальної безпеки КМДА тривають обшуки. Правоохоронці перевіряють усі звернення киян щодо зачинених укриттів. Зокрема перевіряється, чи надходили відповідні скарги по поліклініці, біля якої сталася трагедія.

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