Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що це дуже поганий сигнал для нас. Адже потрібно більш свідомо підходити до контролю за тим, що відбувається – на рівні місцевої влади. Про це він розповів 24 Каналу.
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Спроби атакувати будуть продовжуватись
Він нагадав, що як тільки лунає сигнал тривоги, необхідно реагувати на нього та прямувати в бомбосховище.
Я розумію, що є нюанси. І сьогодні в Києві були нюанси щодо відкриття чи закриття бомбосховищ. Нам потрібно чіткіше розуміти, що загрози величезні, що це війна і це життя конкретних людей,
– наголосив радник ОПУ.
Але Подоляк запевнив, що все це буде відпрацьовано, будуть внесені корективи і відповідні люди будуть покарані.
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Треба жорстко карати за те, що бомбосховище було закрито, коли пролунав сигнал повітряної тривоги,
– наголосив він.
Однак ми маємо бути свідомими, що спроби ворога атакувати будуть продовжуватись – і Львів, і Київ, і Дніпро, і Одеса та інші міста будуть під загрозою.
"Адже у Росії крім вбивства дітей і цивільних інших інструментів впливу на ситуацію не залишилось", – підкреслив Михайло Подоляк.
Ракетний обстріл Києва 1 червня
- Сьогодні вночі приблизно о 3.00 ворог атакував столицю ракетами "Іскандер". Внаслідок падіння уламків ракет в Деснянському районі Києва загинуло троє людей, зокрема 9-річна дівчинка.
- Трагедія сталася біля будівлі дитячої поліклініки, в яку влучили уламки ракети. В поліклініці розташоване бомбосховище, яке на момент, коли пролунав сигнал повітряної тривоги, було зачинено. Через це постраждали люди, які не змогли потрапити в укриття.
- Після цієї трагедії в Києві та й по всій Україні тривають перевірки роботи всіх укриттів. Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявив про ухвалення рішення щодо того, що всі укриття в столиці будуть постійно відкриті.
- У випадку, якщо бомбосховище буде зачинене, він порадив телефонувати 101 або у кол-центр Київської міської ради – 1551. Тоді на місце виклику приїдуть рятувальники та зріжуть замок. За його словами, такі дії будуть законними навіть на об'єктах приватної власності.