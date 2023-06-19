Ночью оккупанты ударили с моря "Калибрами" и запустили "Шахеды": все подробности

Ночью россияне атаковали Одесскую область с подводной лодки. Между обнаружением пусков и попаданием в цель было несколько минут.

Ночью 19 июня около 02:00 россияне запустили ракеты с Черного моря. После этого в Одессе услышали звуки взрывов. В эфире национального телемарафону пресс-секретаря ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала об атаке врага, сообщает 24 Канал.

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Что известно о ночной атаке Одесской области

Гуменюк сообщила, что атака была направлена с Черного моря, с подводной лодки враг выпустил 4 ракеты "Калибр".

Она подчеркнула, что пуски с подлодки считаются сложными для обнаружения. Однако все же силы ПВО уничтожили все 4 выпущенные ракеты, а попаданий не допущено.

Сейчас, вероятнее всего, она (подлодка – 24 Канал) будет заведена в пункт базирования, состоится очередная ротация: либо вернется на дежурство после снаряжения, либо выйдет другой ракетоноситель,

– сказала она.

Председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук также сообщил, что в Одесской области силы ПВО уничтожили 4 ракеты "Калибр". Он пожелал украинцам максимально тихого и продуктивного дня.

Какая ситуация в Черном море

Гуменюк подчеркнула, что "Калибры" могут достигать по всей территории Украины, однако куда улетят ракеты спрогнозировать сложно. Между обнаружением пуска ракет с подлодки к взрыву могут быть считанные минуты или секунды, поэтому на воздушную тревогу нужно реагировать немедленно. Обнаруженные ракеты могут быстро достичь своей цели.

Гуменюк сообщила, что по состоянию на 6 утра 19 июня в Черном море находится 1 ракетоноситель – подлодка, которая, очевидно, уже опустошена. Так что, скорее всего, она вернется в пункт базирования.

В то же время накануне произошла ротация с готовым к использованию надводным ракетоносителем. Поэтому он может очень быстро в течение 2 – 3 часов появиться на боевом дежурстве.

В 07:37 в ОК "Юг" уточнили, что в море продолжает боевое дежурство 7 кораблей, среди которых та самая подлодка.

Вероятнее всего, он в ближайшее время будет заведен в пункт базирования,

– сообщил полковник Владислав Назаров.

Ночью оккупанты выпустили по Украине "Шахеды"

В Генштабе ВСУ сообщили, что кроме ракет ночью Россия снова запустила по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Последствия террористической атаки еще уточняются. Ночью воздушные силы сообщали, что фиксировали цели на территории Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Позже стало известно, что четыре цели сбили над Днепропетровской областью. В частности, глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук рассказал, что ночью силы воздушного командования "Восток" над Днепропетровской областью уничтожили 4 беспилотника. Предварительно, 3 "Шахеда" и 1 "Орлан".