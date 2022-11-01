Сколько денег потратила Россия на ракетный удар по Украине 31 октября

31 октября Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. Враг бил по объектам энергетической инфраструктуры. Силам ПВО удалось ликвидировать 44 крылатые ракеты.

В результате обстрела один из объектов энергохолдинга ДТЭК получил серьезные повреждения. Во время ракетных ударов повредились энергообъекты, питающие Бориспольский, Броварской, Переяславский, Вышгородский и Ирпенский районы в Киевской области.

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Какие ракеты выпустила Россия

Сообщалось, что были выпущены следующие типы ракет: 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитные ракеты к С-300, одна авиационная ракета Х-59 и пять БПЛА различных типов.

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал такие оценки: стоимость ракеты Х-101 – 13 миллионов долларов, зенитной ракеты С-300 – 2 миллиона долларов, БПЛА различных типов вместе с ракетой Х-59 – около 1 миллиона долларов.

Общая стоимость всех выпущенных 31 октября ракет и дронов – около 760 миллионов долларов.

Ракетная атака по Украине 31 октября: последствия

Страна-агрессорка атаковала ракетами Х-101 и Х-555 из района Каспийского моря десять регионов страны. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов , большинство из которых энергетические.

Попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Днепропетровской областях. Воздушная тревога продолжалась с 7:00 до 10:00.

В столице враг ударил по критической инфраструктуре. В результате в Киеве частично исчез свет. Местами не было водоснабжения, а местные говорили и о перебоях с мобильной связью.

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