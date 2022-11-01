Сколько денег потратила Россия на ракетный удар по Украине 31 октября

1 ноября 2022 , 16:29
Читати новину українською

Источник:

Forbes

31 октября Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. Враг бил по объектам энергетической инфраструктуры. Силам ПВО удалось ликвидировать 44 крылатые ракеты.

В результате обстрела один из объектов энергохолдинга ДТЭК получил серьезные повреждения. Во время ракетных ударов повредились энергообъекты, питающие Бориспольский, Броварской, Переяславский, Вышгородский и Ирпенский районы в Киевской области.

К теме Россияне ударили по энергообъекту на Киевщине: в области вводят экстренные отключения света

Какие ракеты выпустила Россия

Сообщалось, что были выпущены следующие типы ракет: 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитные ракеты к С-300, одна авиационная ракета Х-59 и пять БПЛА различных типов.

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал такие оценки: стоимость ракеты Х-101 – 13 миллионов долларов, зенитной ракеты С-300 – 2 миллиона долларов, БПЛА различных типов вместе с ракетой Х-59 – около 1 миллиона долларов.

Общая стоимость всех выпущенных 31 октября ракет и дронов – около 760 миллионов долларов.

Ракетная атака по Украине 31 октября: последствия

Больше об этом – Детали ракетных обстрелов по Украине: смотрите видео

 

Автор: Анна Романюк