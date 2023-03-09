Не нужно строить щит, – военный эксперт о том, как Украине защитить небо
9 марта россияне нанесли очередную массированную ракетную атаку по Украине. К сожалению, у них еще немало такого оружия.
У России достаточно ракет на складах, она также может их производить. Кроме того, есть ракеты С-300, С-400, которыми враг может достать Киев из Брянской области. Об этом 24 канала сказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Как закрыть небо над Украиной
По словам Нарожного, ракетные удары со стороны окупантов могут продолжаться. "Сейчас мы ничего с этим не можем поделать. Пока не будут развернуты Patriot, пока мы не отбросим врага из прифронтовых городов, угроза сохраняется", – утверждает Нарожный.
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Военный эксперт отметил, что системы Patriot действуют против обычных целей на 180 километров, а против баллистических ракет – 40 километров.
Мы не сможем защитить территорию всего Киева против баллистических ракет, о других городах и говорить нечего. Нам передадут 8 систем. Для сравнения, богатая Япония имеет более 200 систем в наличии, но у них не вся территория защищена,
– подчеркнул Нарожный.
Он акцентирует: логика всех систем ПВО и ПРО не в том, чтобы построить огромный щит. "Мы должны уничтожать ракеты, носители ракет и врага, который будет их запускать", – сказал военный эксперт.
Массированная ракетная атака 9 марта: что известно
- Ночью 9 марта по всей стране раздалась воздушная тревога. После сигнала стали появляться сообщения о взрывах в разных областях Украины.
- Враг в очередной раз атаковал критическую инфраструктуру и жилую застройку. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
- Что происходило в городах – читайте в материале.