Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: в каком состоянии пострадавшие

В результате ночной атаки по многоэтажке в Запорожье пострадали 7 человек. Вечером они еще остаются в больнице.

Два человека находятся в тяжелом состоянии, еще 5 – в состоянии средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Пострадали окрестные дома

Кроме разрушенного пятиэтажного дома пострадали еще 15 многоэтажек. У них выбило окна и повреждены балконы.

Спасатели ГСЧС и специалисты городской аварийно-спасательной службы продолжают работать: разбирают завалы и демонтируют поврежденные элементы дома. Вывозят строительный мусор, закрыли плитами OSB окна в восьми домах. Работы продолжаются.

Жителям помогают

На месте атаки дежурят соцработники, психологи. Также есть коммунальный автобус с генератором. Жителям помогают волонтеры и представители благотворительных организаций.

Последствия удара

Удар по Запорожью: что известно