Ракетная атака продолжается: в части Киева исчезли свет и вода, также обесточивание в области
Источник:Виталий Кличко
Утром 2 декабря Россия атакует Украину ракетами. Взрывы прогремели в Киеве.
В части столицы во время тревоги пропал свет. Заметим, что российская атака продолжается, так что не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии, призывает 24 Канал.
Смотрите также Россия атакует ракетами из Ту-95МС: в Киеве слышали взрывы, работает ПВООбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграме.
В части Киева проблемы со светом и водой
Виталий Кличко сообщил, что часть объектов и жилых домов обесточены. Трудности со светом в нескольких районах столицы.
Также в некоторых районах временно отсутствует давление в водопроводной сети, отметил мэр.
Из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах,
– рассказали в ДТЭК.
Подчеркнули, что как только ситуация позволит, всем обязательно вернут свет.
"Верьте в энергетиков и ПВО!" – подчеркнули в компании.
В 08:37 в ДТЭК сообщили, что из-за российской атаки также отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах.
К слову В Печерском районе обломки ракет упали на жилой домВажно! Оккупанты запустили в направлении Киева "Кинжалы". Об этом сообщили в воздушных силах. Х-47М2 "Кинжал" – аэробалистическая ракета, которую очень трудно перехватить. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности. Находитесь в укрытии, ведь это может спасти жизнь.