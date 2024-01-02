Ракетная атака продолжается: в части Киева исчезли свет и вода, также обесточивание в области

Утром 2 декабря Россия атакует Украину ракетами. Взрывы прогремели в Киеве.

В части столицы во время тревоги пропал свет. Заметим, что российская атака продолжается, так что не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии, призывает 24 Канал.

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В части Киева проблемы со светом и водой

Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграме

Виталий Кличко сообщил, что часть объектов и жилых домов обесточены. Трудности со светом в нескольких районах столицы.

Также в некоторых районах временно отсутствует давление в водопроводной сети, отметил мэр.

Из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах,

– рассказали в ДТЭК.

Подчеркнули, что как только ситуация позволит, всем обязательно вернут свет.

"Верьте в энергетиков и ПВО!" – подчеркнули в компании.

В 08:37 в ДТЭК сообщили, что из-за российской атаки также отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах.

К слову В Печерском районе обломки ракет упали на жилой дом