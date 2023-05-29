Обстрелы в Торецке, что в бахмутском районе, происходят достаточно часто. В офисе Генерального прокурора сообщили, что уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Кроме удара по АЗС, россияне попали также в административное здание в Торецке, где в тот момент находился один из местных. В результате взрыва он получил ранения. В результате обстрела также пострадали помещения банка, учебного заведения и автомобили.

Здание АЗС и несколько других попавших под ракетный обстрел полностью уничтожены. Окончательное количество пострадавших от атаки окупантов все еще неизвестно. В результате удара авиабомбы по АЗС погиб один из работников – 28-летний мужчина.

Последствия обстрела Торецкая Россией / Фото Донецкой областной прокуратуры

В настоящее время на местах работают спасатели и правоохранители. Окончательное количество жертв устанавливается. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России,

– сообщили в офисе Генпрокурора.

Напомним, что за последние сутки, 29 мая, Россия совершила уже две массированные ракетные атаки на Украину – ночью и днем.

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