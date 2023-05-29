Обстрелы в Торецке, что в бахмутском районе, происходят достаточно часто. В офисе Генерального прокурора сообщили, что уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
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Что известно об обстреле города Россией
Кроме удара по АЗС, россияне попали также в административное здание в Торецке, где в тот момент находился один из местных. В результате взрыва он получил ранения. В результате обстрела также пострадали помещения банка, учебного заведения и автомобили.
Здание АЗС и несколько других попавших под ракетный обстрел полностью уничтожены. Окончательное количество пострадавших от атаки окупантов все еще неизвестно. В результате удара авиабомбы по АЗС погиб один из работников – 28-летний мужчина.
Последствия обстрела Торецкая Россией / Фото Донецкой областной прокуратуры
В настоящее время на местах работают спасатели и правоохранители. Окончательное количество жертв устанавливается. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России,
– сообщили в офисе Генпрокурора.
Напомним, что за последние сутки, 29 мая, Россия совершила уже две массированные ракетные атаки на Украину – ночью и днем.
Ракетный обстрел Украины Россией: последние новости
- После дневной ракетной атаки оккупантов 29 мая в Киевской области произошло несколько пожаров. Некоторые обломки сбитых вражеских ракет упали в поле и на территории леса и привели к возгоранию. Но в полиции подчеркнули, что пострадавших в результате падения обломков, к счастью, нет.
- Ночная атака оккупантов, произошедшая в ночь на 29 мая, также нанесла повреждения инфраструктуре. В области обломки ракет повредили жилые дома, однако обошлось без жертв и пострадавших.
- Во время ночной атаки по Украине враг также попал по одному из военных объектов в Хмельницком. Там загорелся пожар, однако его удалось довольно быстро локализовать. Кроме того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что нельзя спешить с обнародованием такой информации.