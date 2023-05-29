Обстріли у Торецьку, що у бахмутському районі, відбуваються досить часто. У офісі Генерального прокурора повідомили, що вже розпочали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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Окрім удару по АЗС, росіяни влучили також в адміністративну будівлю в Торецьку, де на той момент перебував один з місцевих. В результаті вибуху він отримав поранення. Внаслідок обстрілу також постраждали приміщення банку, навчального закладу та автомобілі.

Будівля АЗС та кілька інших, що потрапили під ракетний обстріл, повністю знищені. Остаточна кількість постраждалих від атаки окупантів все ще невідома. Внаслідок удару авіабомби по АЗС загинув один з працівників – 28-річний чоловік.

Наслідки обстрілу Торецька Росією / Фото Донецької обласної прокуратури

Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість жертв ще встановлюється. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії,

– повідомили в офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, що за останню добу, 29 травня, Росії здійснила вже дві масовані ракетні атаки на Україну – вночі та вдень.

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