Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, россияне наносят регулярные ракетные обстрелы, чтобы добиться ряда своих целей тактического и стратегического значения.

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Как подчеркнул Коваленко, в первую очередь российские оккупанты пытаются поразить некоторые объекты, где, по их мнению, хранятся боеприпасы, военная техника и т.д. Также захватчики таким образом хотят влиять на контрнаступление ВСУ.

Там они пытаются влиять на наше наступление. Как бы это странно не звучало, но именно ударами по тылу они хотят заставить постоянно оставлять в боевом положении часть наших систем ПВО. Это якобы заставит нас не использовать их во время наступательных действий ВСУ,

– рассказал Коваленко.

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Несмотря на это, при планировании любого наступления всегда высчитывается количество зенитных ракетных комплексов, которые используются во время операции. Не обязательно, что эти системы вообще сейчас находятся на боевом дежурстве в тылу.

Заметьте! В ночь на 29 мая воздушная тревога в Киеве продолжалась с 00:31 до 5 утра. За это время украинская ПВО уничтожила около 40 воздушных целей вблизи столицы.

Ракетная атака 29 мая: коротко