Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, росіяни завдають регулярні ракетні обстріли, щоб досягти низки своїх цілей тактичного та стратегічного значення.

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Як наголосив Коваленко, насамперед російські окупанти намагаються уразити деякі об'єкти, де, на їхню думку, зберігаються боєприпаси, військова техніка тощо. Також загарбники у такий спосіб пробують впливати на контрнаступ ЗСУ.

Там вони намагаються впливати на наш наступ. Як би це дивно не звучало, але саме ударами по тилу вони хочуть змусити постійно залишати в бойовому положенні частину наших систем ППО. Це нібито змусить нас не використовувати їх під час наступальних дій ЗСУ,

– розповів Коваленко.

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Попри це, під час планування будь-якого наступу завжди вираховують кількість зенітних ракетних комплексів, які використають під час операції. Не обов'язково, що ці системи взагалі зараз перебувають на бойовому чергуванні в тилу.

Зауважте! В ніч на 29 травня повітряна тривога в Києві тривала з 00:31 до 5 ранку. За цей час українська ППО знищила близько 40 повітряних цілей поблизу столиці.

Ракетна атака 29 травня: коротко