Атаки России продолжатся, а ситуация в энергетике будут ухудшаться, – экс-министр энергетики
Россияне планировали разрушить украинскую энергосистему после первого массированного удара, но это им не удалось. Следует поблагодарить энергетиков, которые очень быстро восстанавливали повреждения – в основном это опорные подстанции, линии электропередач.
Об этом 24 каналу рассказал Министр топлива и энергетики Украины (2005 – 2006 годы) Иван Плачков. Он также отметил, что вторым ударом враг тоже нанес немалые разрушения украинской энергосистеме, к сожалению, запас энергетического оборудования, который мы производили – почти использован.
Читайте также "Плановые отключення закончатся не скоро": эксперт рассказал в каком сейчас состоянии энергосистема
По словам специалиста, сейчас энергетики делают все возможное, но сроки восстановления уже будут длиннее – неделя или две может длиться процесс ремонта.
Также следует добавить, что сейчас продолжаются заказы энергетического оборудования, к сожалению такие детали, как трансформаторы или высоковольтные выключатели – долго производятся и дорогие,
– говорит Плачков.
Бывший министр энергетики говорит, что ситуация очень сложная – не стоит надеяться на отключение света по графику.
Подробнее о последствиях ракетного удара 15 ноября 2022 года: смотрите видео
Энергетики отключают потребителей, чтобы выполнять ремонт и это нужно, чтобы снизить нагрузку на сеть.
Массированная ракетная атака Украины 15 ноября 2022
- Тревога во время массового ракетного обстрела продолжалась около четырех часов. Советник президента Кирилл Тимошенко сказал, что оккупанты запустили более 90 ракет, 70 из которых были сбиты силами ПВО.
- В результате ракетной атаки некоторые города и населенные пункты остались без электроэнергии. Так, например, 80% Львова остались без света, тепла и горячей воды.
- Также впоследствии стало известно, что две ракеты упали на фермерское хозяйство в польской деревне вблизи границы с Украиной. В результате погибли двое поляков.
- Рынок акций в России обрушился после ударов по Польше.