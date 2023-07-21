Всего враг применил 15 ракет для атаки нашего государства. В результате обстрелов погибли и ранены среди гражданских, в том числе и дети.

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Чем атаковала Россия Украину 21 июля

В Генштабе отметили, что оккупанты использовали в течение дня для атаки различные ракеты, которые запускали в несколько волн в разных направлениях.

В течение дня Россия запустила следующие ракеты по территории нашего государства:

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер";

6 крылатых ракет "Оникс";

1 крылатую ракету Х-59;

1 зенитная управляемая ракета с ЗРК С-300.

Кроме того, враг также нанес 12 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди детей и гражданского населения,

– сказали в Генштабе.

Кроме этого, разрушения и повреждения получили пункты хранения зерна на Юге Украины, промышленные объекты, уничтожены и повреждены более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

ВСУ активно работали по позициям врага

В свою очередь авиация Сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы врага.

Что известно об атаке на Украину 21 июля