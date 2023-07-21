Всього ворог застосував 15 ракет для атаки нашої держави. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед цивільних, зокрема і діти.

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Чим атакувала Росія Україну 21 липня

У Генштабі зауважили, що окупанти використали протягом дня для атаки різні ракети, які запускали у кілька хвиль на різних напрямках.

Протягом дня Росія запустила такі ракети по території нашої держави:

3 крилаті ракети морського базування "Калібр";

4 крилаті ракети наземного базування "Іскандер";

6 крилатих ракет "Онікс";

1 крилату ракету Х-59;

1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.

Крім того, ворог також завдав 12 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення,

– сказали у Генштабі.

Крім цього, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на Півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

ЗСУ активно працювали по позиціях ворога

Своєю чергою авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Що відомо про атаку на Україну 21 липня