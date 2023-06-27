Мощности у них еще есть, – Гуменюк объяснила затишье перед массированными атаками оккупантов

В настоящее время российские оккупанты взяли тактическую паузу. Однако они активно готовятся к новому массированному обстрелу Украины.

Россияне используют тактическую паузу для разведки. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Затишье перед массированными атаками россиян

По словам Гуменюк, сегодня украинцы почувствовали определенное ночное спокойствие и очень малую мощность сирен и вражеской активности. Это связано с тем, что после массированных атак оккупанты берут тактическую паузу, чтобы перепланировать свои действия.

Мощности у них еще есть. Запасы они пополнили, в том числе и дроновые. И это говорит о том, что массированные ночные атаки будут повторяться. Но присыпать бдительность, что это будет только ночью, нельзя. Мы должны быть готовы. Враг коварен и будет искать для себя победы там, где может их хотя бы инсценировать,

– рассказала Гуменюк.

По состоянию на 27 июня в Черном море корабельная группировка врага "скромная" по меркам той, которую они разворачивали обычно. Это 7 кораблей в Черном и 1 – в Азовском море.

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"Они разоблачают надводную обстановку и занимаются разведкой. А это говорит о том, что, скорее всего, готовят следующий удар", – подчеркнула Гуменюк.

Однако ракетоносителей в Черном море на дежурстве пока нет. Гуменюк напомнила, что достаточно всего 2 – 3 часа, чтобы они вернулись и были готовы нанести удар.

Ракетный удар по Кременчугу

Отметим, что днем 27 июня российский враг атаковал Полтавщину. Как и год назад, в этот день ракетами Х-22. К сожалению, есть попадания в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно, без жертв.

"Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Детали уточняем", – рассказали в Полтавской ОВА.